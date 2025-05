Verstappen dit keer niet als favoriet bij GP van Emilia-Romagna

IMOLA (ANP) - Max Verstappen ziet zichzelf zeker niet als favoriet voor de zege bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De viervoudig wereldkampioen, die de laatste drie races in Imola won, denkt dat zijn Red Bull het gat met McLaren nog niet heeft weten te dichten. "We zetten kleine stapjes voorwaarts", stelt Verstappen. "Maar het verschil is denk ik nog groot."

Verstappen prijst het team van Red Bull voor het harde werk dat er achter de schermen is verricht om de RB21 te verbeteren. Hij verwacht bij de GP van Emilia-Romagna echter geen wonderen van de laatste upgrade. Verstappen meldde zich vrijdag als één van de laatste coureurs op het circuit voor de eerste vrije training. Later op de dag volgt nog een tweede training.

Verstappen begint met een forse achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris. De beide coureurs van McLaren wonnen samen vijf van de zes races dit seizoen. Verstappen wist die reeks alleen te onderbreken met zijn zege bij de GP van Japan.