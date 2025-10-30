Politie weet identiteit 2e verdachte Malieveld na tonen beelden

DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag is achter de identiteit gekomen van een tweede verdachte van de rellen op en rond het Malieveld in september van wie beelden online zijn gezet. Of diegene zichzelf heeft gemeld of is aangehouden, is niet bekend.

Woensdag meldde een eerste verdachte zich bij de politie, nadat beelden van hem waren getoond in Opsporing Verzocht en Team West en online waren gezet. In de programma's werden zes verdachten getoond, van wie er nu nog vier herkenbaar op de website van de politie staan.

De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan onder meer geweld tegen de politie, het molesteren van een bouwhek bij het Binnenhof of het in brand steken van een afvalcontainer bij het partijkantoor van D66. Dat gebeurde rond een rechtse demonstratie op het Malieveld.