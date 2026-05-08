Opvarenden Hondius in Nederland zes weken in thuisquarantaine

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 21:02
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan nadat zij gerepatrieerd zijn zes weken in thuisquarantaine. Dat meldt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Onder de circa 150 bemanningsleden en passagiers van het schip, dat nu op weg is naar de Canarische Eilanden, zijn op dit moment geen mensen met symptomen van het hantavirus. Dat virus heeft al aan drie opvarenden het leven gekost.
De quarantainemaatregel wordt genomen op advies van gezondheidsinstituut RIVM. Om dat mogelijk te maken wordt de zogenoemde andesvariant van het hantavirus toegevoegd aan de groep A2 van infectieziekten, waarvoor een meldplicht bij de GGD geldt. Voor een A1-aanwijzing - zoals bij het coronavirus - komt de ziekte niet in aanmerking, omdat het volgens het RIVM onwaarschijnlijk is dat die tot een pandemie leidt.
Reden om dit andesvirus in een hogere categorie in te schalen, is het ernstige verloop van de ziekte. Tussen de 20 en 35 procent van de patiënten komt te overlijden.
Omdat de Hondius onder Nederlandse vlag vaart, is het mogelijk dat ook opvarenden met andere nationaliteiten tijdelijk in Nederland worden opgevangen. Ook deze mensen gaan zes weken in quarantaine. "Het RIVM geeft aan dat een dergelijke opvang te realiseren is", schrijft Hermans.
