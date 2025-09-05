ECONOMIE
Lammy wordt vicepremier in grote herschikking Brits kabinet

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 21:08
anp050925176 1
LONDEN (ANP) - De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, volgt Angela Rayner op als vicepremier in het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt bovendien minister van Justitie. Premier Keir Starmer is bezig met een grote herschikking van zijn kabinet nadat Rayner eerder op vrijdag was opgestapt vanwege een belastingschandaal.
Yvette Cooper, tot nu toe minister van Binnenlandse Zaken, vervangt Lammy op Buitenlandse Zaken. Zij wordt op haar beurt opgevolgd door justitieminister Shabana Mahmood. Steve Reed vervangt Rayner als minister van Volkshuisvesting.
Starmer ontsloeg ook de leider van het Britse Lagerhuis, Lucy Powell. Zij wordt opgevolgd door Alan Campbell. Daarnaast maakte Starmer nog een reeks kabinetswijzigingen bekend.
Regering
Behalve Rayner en Powell verliet ook de minister voor Schotland, Ian Murray, het kabinet.
De regering van Starmer verkeert in zwaar weer. In de peilingen is Starmers Labour-partij inmiddels voorbijgestreefd door de populistische Reform UK Party van Nigel Farage.
