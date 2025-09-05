Verstappen zesde in tweede training op Monza, Norris snelste

MONZA (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Italië de zesde tijd gereden. De regerend wereldkampioen was op het snelle circuit van Monza een fractie langzamer dan de Brit Lando Norris, die in de McLaren de beste tijd neerzette met 1.19,878. Verstappen was 0,199 seconde langzamer.

De Monegask Charles Leclerc reed in de Ferrari de tweede tijd en de Spanjaard Carlos Sainz in de Williams de derde. Oscar Piastri, de leider in de titelstrijd in de Formule 1, kwam tot de vierde tijd.

De Australiër heeft 34 punten voorsprong op teamgenoot Norris. Verstappen, vorige week tweede in de Dutch Grand Prix, staat derde met 104 punten minder dan Piastri. Zaterdag is de kwalificatie en zondag de grand prix.

Onderbreking

De training werd in de beginfase onderbroken omdat de Italiaan Kimi Antonelli van de baan schoot. Nadat de rode vlag was opgeheven, was Verstappen een poosje de snelste, totdat Sainz onder die tijd dook en daarna ook Lewis Hamilton. Norris was daarna nog iets sneller. In de slotfase raakte Leclerc nog even met twee banden van de baan. Ook zijn teamgenoot Hamilton ging nog even door het grind.

De zevenvoudige wereldkampioen van Ferrari, die eerder op de dag de snelste was in de eerste vrije training, viel vorige week uit in Zandvoort en hield ook nog een gridstraf van vijf plaatsen over aan zijn mislukte optreden. De stewards legden hem de straf op omdat hij voorafgaand aan de race na een verkenningsronde te hard de pitstraat inreed. Hamilton won de Grote Prijs van Italië op Monza vijf keer: vier keer bij Mercedes en één keer bij McLaren.

Verstappen zei in een reactie via het team dat het best goed ging. "Vorig jaar was dit een heel moeizaam weekend voor ons. Vandaag leken we meer competitief te zijn en dat is goed. Er is nog werk te verzetten, maar het ging beter. Ik voel me ook comfortabeler in de wagen. De trainingen waren best lastig, zeker met een aantal coureurs die van de baan gingen en die grind mee terug op de baan brachten. Ik denk dat ze het grind moeten weghalen in de kwalificatie, maar dat is gevaarlijk voor de race."