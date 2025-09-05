Voormalig F1-coureur Ricciardo meldt einde van zijn racecarrière

MONZA (ANP/RTR) - De Australische coureur Daniel Ricciardo heeft gemeld dat zijn racedagen voorbij zijn. De 36-jarige oud-coureur van onder meer Red Bull maakte op het circuit van Monza bekend dat hij begint aan een nieuwe rol als ambassadeur van Ford.

Ford wordt vanaf komend seizoen motorpartner van Red Bull, het team waarmee Ricciardo zeven van zijn acht grand-prixzeges boekte. De Australiër stopte in september vorig jaar bij Visa Cash App RB.

"Mijn racedagen liggen achter me, maar mijn liefde voor alles met wielen blijft hoog. Ik ben trots om te gaan samenwerken met Ford als Global Ford Racing Ambassadeur", laat hij via Ford weten. "Voor mij ging racen altijd om het hebben van plezier. Ik werd er gelukkig van en heb herinneringen voor de rest van mijn leven gemaakt."