ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landelijke aanvallen gemeld op infrastructuur Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 14:21
anp070426122 1
TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - Iraanse media hebben landelijke aanvallen gemeld op transportinfrastructuur. Er zijn berichten dat onder meer bruggen en het spoor onder vuur liggen.
Zo raakte een belangrijke snelweg volgens de autoriteiten onbegaanbaar door een luchtaanval. De weg verbindt het noordelijke Tabriz via Zanjan met hoofdstad Teheran. Er zijn berichten dat een viaduct is geraakt op 90 kilometer van Tabriz.
Daarnaast zou bij Qom een brug zijn getroffen en in Kashan een spoorlijn, schrijven Iraanse media. Israël waarschuwde Iraniërs eerder op dinsdag niet de trein te nemen.
Deadline
De aanvallen vinden plaats in aanloop naar een door de Amerikaanse president Donald Trump gestelde deadline. Die eist de heropening van de Straat van Hormuz en heeft Iran tot dinsdagavond gegeven toe te geven.
Trump dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als Iran niet toegeeft. Hij noemde bruggen en energiecentrales als doelen. Aanvallen op civiele infrastructuur kunnen oorlogsmisdaden zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

shutterstock_2476215863

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

anp060426117 1

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

ANP-530455832

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

Loading