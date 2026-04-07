Landelijke aanvallen gemeld op infrastructuur Iran

TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - Iraanse media hebben landelijke aanvallen gemeld op transportinfrastructuur. Er zijn berichten dat onder meer bruggen en het spoor onder vuur liggen.

Zo raakte een belangrijke snelweg volgens de autoriteiten onbegaanbaar door een luchtaanval. De weg verbindt het noordelijke Tabriz via Zanjan met hoofdstad Teheran. Er zijn berichten dat een viaduct is geraakt op 90 kilometer van Tabriz.

Daarnaast zou bij Qom een brug zijn getroffen en in Kashan een spoorlijn, schrijven Iraanse media. Israël waarschuwde Iraniërs eerder op dinsdag niet de trein te nemen.

Deadline

De aanvallen vinden plaats in aanloop naar een door de Amerikaanse president Donald Trump gestelde deadline. Die eist de heropening van de Straat van Hormuz en heeft Iran tot dinsdagavond gegeven toe te geven.

Trump dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als Iran niet toegeeft. Hij noemde bruggen en energiecentrales als doelen. Aanvallen op civiele infrastructuur kunnen oorlogsmisdaden zijn.