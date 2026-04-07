Trump waarschuwt Iran: hele beschaving zal vannacht sterven

dinsdag, 07 april 2026 om 14:25
bijgewerkt om dinsdag, 07 april 2026 om 14:40
 De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op Iran steeds verder op in aanloop naar de door hem gestelde deadline. "Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer teruggebracht te worden. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn", schrijft hij op zijn platform Truth Social.
Trump eist dat Iran de Straat van Hormuz opent en dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als het land geen deal sluit. Hij heeft de Iraniërs tot dinsdagavond de tijd gegeven; de deadline verstrijkt om 02.00 uur Nederlandse tijd.
107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

shutterstock_2476215863

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

anp060426117 1

ANP-530455832

