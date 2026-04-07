Trump waarschuwt Iran: hele beschaving zal vannacht sterven

De Amerikaanse president Donald Trump voert de druk op Iran steeds verder op in aanloop naar de door hem gestelde deadline. "Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer teruggebracht te worden. Ik wil niet dat dat gebeurt, maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn", schrijft hij op zijn platform Truth Social.

Trump eist dat Iran de Straat van Hormuz opent en dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als het land geen deal sluit. Hij heeft de Iraniërs tot dinsdagavond de tijd gegeven; de deadline verstrijkt om 02.00 uur Nederlandse tijd.