Landelijke actiedag deel ziekenhuispersoneel umc's van de baan

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 11:29
UTRECHT (ANP) - Een landelijke actiedag op donderdag 16 april in universitaire ziekenhuizen is van de baan. Twee zorgvakbonden melden aanvullende afspraken te hebben gemaakt over de cao met werkgeversorganisatie UMCNL. Eerder draaiden die twee bonden (LAD en FBZ) al een zondagsdienst in Nijmegen en Maastricht uit onvrede met de cao. FNV, CNV en NU'91 hadden dat akkoord wel al getekend.
De LAD (artsen in dienstverband) en de FBZ (federatie van beroepsorganisaties in de zorg) wilden andere arbeidsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat medisch specialisten zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk kunnen blijven werken. Nu zijn er afspraken gemaakt, onder meer over doorbetaling van toelagen tijdens zwangerschap. Ook is de leeftijd voor avond- en nachtdiensten teruggedraaid van 62 naar 60 jaar. Verder komen er afspraken over de invulling van de acht uur rusttijd na een dienst.
UMCNL meldt opgelucht te zijn dat overlast voor patiënten en onrust onder umc-medewerkers is voorkomen nu de actiedag is afgelast.
