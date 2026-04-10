Toezichthouder: misstanden bij scheidingsadvocaten

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 11:09
anp100426101 1
DEN HAAG (ANP) - Negen scheidingsadvocaten "met grote impact" voldoen niet aan de standaarden die gelden in de advocatuur. Dat meldt een woordvoerder van de Landelijke Organisatie Toezicht Advocatuur na berichtgeving hierover in Trouw.
De toezichthouder deed onderzoek naar negen scheidingsadvocaten die gemiddeld 1000 tot 1200 zaken per jaar deden. "Als je dat bij elkaar optelt, kom je op een kleine 10.000 echtscheidingszaken uit, dat is bijna de helft van het totale aantal in 2025", aldus de woordvoerder.
De advocaten, die per zaak betaald krijgen, zijn verplicht goed naar de afspraken in de scheidingszaken te kijken. Door de grote aantallen had de toezichthouder het vermoeden dat de advocaten niet of nauwelijks inhoudelijk hadden gekeken. Dat bleek zo te zijn, aldus de woordvoerder, die zegt dat het onderzoek werd gestart "om misstanden aan te kaarten".
De negen advocaten zijn aangesproken en volgens de toezichthouder inmiddels zelf gestopt of door de tuchtrechter geschorst of geschrapt.
4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

570b398152edb046c9ce5893546eaded

ANP-408488484

alles-over-zilvervis

IMG_3557

