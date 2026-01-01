Landen betuigen steun aan Zwitserland na fatale brand

DEN HAAG (ANP) - Verschillende landen hebben hun steun aan Zwitserland betuigd na de dodelijke brand in het Alpenland. In een bar in het skigebied Crans-Montana zijn rond de jaarwisseling tientallen doden en ongeveer honderd gewonden gevallen.

"Namens mijzelf en de regering betuig ik mijn diepste deelneming", aldus premier Giorgia Meloni van buurland Italië. Ze betuigt haar medeleven met de nabestaanden, gewonden, de instellingen en het Zwitserse volk. De Duitse buitenlandminister Johann Wadephul zegt "diep geschokt" te zijn.

Voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola spreekt van een "hartverscheurende manier om het nieuwe jaar te beginnen" en van "onvoorstelbaar verlies" voor de naasten van de omgekomen slachtoffers. President Nicușor Dan van Roemenië zegt bedroefd te zijn dat de brand veel levens heeft geëist en ook heeft geleid tot gewonden.

Eerder kwamen er ook al soortgelijke reacties vanuit Frankrijk en Nederland. Ook onder meer het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Slovenië en Israël hebben hun medeleven gedeeld.