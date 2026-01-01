ECONOMIE
Politiebond ACP pleit voor gerichte opsporing illegaal vuurwerk

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 15:22
bijgewerkt om donderdag, 01 januari 2026 om 15:50
anp010126114 1
De politievakbond ACP roept de nationale politie op tot gerichte opsporing van zwaar illegaal vuurwerk. "Vroegtijdige aanpak van handel, opslag en distributie kan de risico's aanzienlijk verkleinen en bijdragen aan veiligere jaarwisselingen", stelt de ACP.
Tijdens de jaarwisseling zijn handhavers in het hele land geconfronteerd met agressie, geweld en zwaar illegaal vuurwerk. Meerdere agenten raakten gewond, bijvoorbeeld met gehoorschade. De ACP zegt zich daarom zorgen te maken over de veiligheid van politiemensen en boa's.
De politiebond vindt daarnaast dat agenten en boa's beter beschermd moeten worden, net zoals leden van de ME die dit jaar werden uitgerust met betere gehoorbescherming. "Iedereen die op straat werkt, moet kunnen rekenen op goede gehoorbescherming en betrouwbare communicatie. Goede bescherming voorkomt letsel en vergroot de veiligheid van handhavers én burgers", zegt ACP-bestuurder Patrick Fluyt.
De ME heeft ook nieuwe pepperspray gebruikt tijdens incidenten. Fluyt: "Dat deze middelen nu worden gebruikt, laat zien hoe noodzakelijk het is dat politiemensen goed zijn uitgerust."
ANP-546106574

anp010126086 1

222839927_m

anp311225150 1

219359143_m

5AYJ8gGm8Eifmb8G8DkLSJ

