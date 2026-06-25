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Landen bieden Venezuela hulp na dodelijke aardbevingen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 8:55
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CARACAS (ANP/AFP) - Landen rond Venezuela en verderop hebben hulp beloofd na de dodelijke dubbele aardbeving die Venezuela getroffen heeft. Onder meer Mexico, Cuba en El Salvador zeggen dat hulp onderweg is.
De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft opdracht gegeven om "de noodzakelijke hulp voor te bereiden", schrijft ze op X. "Vooralsnog hebben ze ons gevraagd om steun in de vorm van gespecialiseerd reddings- en medisch personeel."
El Salvador stuurt driehonderd reddingswerkers en ambulancemedewerkers, aldus president Nayib Bukele op X. Ook is 50 ton materieel, geneesmiddelen en andere hulpgoederen onderweg. Cubaans zorgpersoneel verleent ook al hulp, zegt buitenlandminister Bruno Rodriguez van dat land.
"Amerika staat het Venezolaanse volk bij tijdens deze moeilijke periode en in opdracht van president Trump stuurt het ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk opsporings- en reddingsteams, medische voorzieningen en humanitaire steun naar Venezuela", aldus minister Marco Rubio.
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