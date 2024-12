Zorgen om blessure basketballer Doncic bij Mavericks

DALLAS (ANP/RTR) - Dallas Mavericks moet mogelijk langere tijd aantreden zonder sterspeler Luka Doncic. De Sloveense basketballer blesseerde zich in het duel uit de NBA met Minnesota Timberwolves aan een kuit en verliet volgens tv-zender ESPN op krukken de hal in Dallas.

Doncic liep de blessure op zonder toedoen van een tegenstander en verdween in het tweede kwart hinkend naar de kant. Volgens ESPN moet een MRI-scan donderdag uitsluitsel geven. Doncic kwam dit seizoen in 22 wedstrijden tot een gemiddelde van 28,1 punten per wedstrijd met 8,3 rebounds en 7,8 assists. Hij miste al acht duels door blessures. De Mavericks, die het duel met Minnesota met 105-99 verloren, komen dit kalenderjaar nog drie keer in actie.