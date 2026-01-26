Landen rond Noordzee scherper op beveiliging onderzeekabels

HAMBURG (ANP) - Kabels in de Noordzee moeten beter worden beveiligd tegen mogelijke sabotage of hacks, vinden de regeringsleiders van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Ze spreken af nauwer samen te werken op het gebied van defensie en andere vormen van beveiliging van de onderwaterinfrastructuur. Maandag zijn de staatshoofden en premiers aanwezig op de Noordzeetop in Hamburg, waar veiligheid hoog op de agenda staat.

Toenemende geopolitieke spanningen bedreigen de energiezekerheid, zien de regeringsleiders. Speciale aandacht is er voor Rusland. De Russen werden al eerder verdacht van het saboteren van internetkabels in de Oostzee. En dat terwijl steeds meer energie wordt opgewekt op de Noordzee. Jaarlijks investeren overheden en bedrijven miljarden in de bouw van windmolens op de Noordzee. De Nederlandse marine heeft recent nog Russische marineschepen naar internationale wateren begeleid, om mogelijke sabotage van kabels te voorkomen.

De Noordzeelanden willen regelmatig samen gaan oefenen met het beschermen van internet- en stroomkabels. Ook zetten de landen in op het verbeteren van de coördinatie van militaire, civiele en private beveiliging. Een andere afspraak is om in te grijpen tegen ongewone schepen die mogelijk een gevaar vormen voor de energie-infrastructuur.

De energieministers van dezelfde landen hebben eerder maandag een reeks afspraken gemaakt, onder meer over het grensoverschrijdend ontwikkelen van windparken op de Noordzee. Ook dat moet bijdragen aan de energie-onafhankelijkheid van Europese landen, omdat daarmee minder fossiele brandstoffen uit andere landen nodig zijn.