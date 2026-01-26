ECONOMIE
VN: 3 miljoen ontheemde Soedanezen keerden terug naar huis

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 19:02
anp260126182 1
KHARTOUM (ANP/AFP) - Meer dan drie miljoen Soedanezen die ontheemd zijn geraakt in de oorlog zijn weer naar hun huizen teruggekeerd, hoewel er in grote delen van het land nog steeds zwaar gevochten wordt.
In Soedan woedt sinds 2023 een verwoestende oorlog tussen het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Door het conflict zijn tienduizenden mensen omgekomen. Volgens de VN is het de grootste vluchtelingen- en hongercrisis van het moment. Op het hoogtepunt waren zo'n 14 miljoen mensen op de vlucht, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.
In een rapport van de VN-migratieorganisatie (IOM) wordt geschat dat tegen afgelopen november 3,3 miljoen mensen weer waren teruggekeerd. Veel van hen keerden terug na een succesvolle campagne van het leger waarbij meerdere regio's en hoofdstad Khartoum werden heroverd op de RSF.
Volgens de IOM verbleef ruim driekwart van de terugkeerders in vluchtelingenkampen in Soedan. 17 procent reisde terug uit het buitenland.
