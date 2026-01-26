Nieuw paneel Margraten verontrust NIOD-onderzoeker

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe paneel bij de Amerikaanse begraafplaats Margraten dat de verwijderde panelen over zwarte militairen vervangt, is "verontrustend en teleurstellend", vindt historicus Kees Ribbens, verbonden aan het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). "In de tekst van het nieuwe paneel is geen enkele verwijzing naar de rassenscheiding in het Amerikaanse leger. Dat stond wel op het oude paneel. In zoverre is het beeld nu opgepoetst of witgewassen."

Tot op heden is nog altijd niet duidelijk waarom de panelen precies zijn verwijderd. "De enige toelichting was die van de Amerikaanse ambassadeur in december. Hij zei toen dat Margraten geldt als heilige grond, waarop alleen de eenheid van de VS moet worden benadrukt. Ik snap dat de Amerikanen dat ideaal koesteren, maar ik denk dat het eerlijker en evenwichtiger zou zijn om te laten zien dat niet altijd uit die gedachte werd gehandeld", aldus Ribbens.

Op het nieuwe paneel wordt wel verwezen naar de hulp die zwarte soldaten boden bij de begraafplaats en het delven van de graven, maar niets over de toenmalige segregatie.

'Stap in de goede richting'

Dat de Amerikanen met veel vertoon het nieuwe paneel maandag presenteerden, duidt er volgens Ribbens op dat ze zich de kritiek die ontstond aantrokken en serieus namen. "Maar de kans op een fundamentele wijziging lijkt me vrij klein zolang nog hetzelfde staatshoofd zit als enkele maanden geleden."

Stichting Black Liberators, die zich inzet voor erkenning van de rol van zwarte soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, is blij dat er weer een paneel komt over de rol van Afro-Amerikaanse soldaten. "Het is een stap in de goede richting waarvoor we dankbaar zijn", laat de stichting weten.