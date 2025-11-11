ECONOMIE
Rechtbank staat overlevering Palestijnse journalist Ayyash toe

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 12:57
AMSTERDAM (ANP) - De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam staat de overlevering van de Palestijnse journalist en activist Mustafa Ayyash aan Oostenrijk toe. De rechtbank heeft de beslissing dinsdag bekendgemaakt.
De 33-jarige Ayyash vluchtte naar Oostenrijk nadat hij familieleden had verloren tijdens een Israëlisch bombardement. Oostenrijk verdenkt hem van lidmaatschap van en het financieren van Hamas. Volgens Ayyash en zijn advocaat zijn deze beschuldigingen vals. Ayyash werd vrijdag 21 september op Schiphol gearresteerd op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten en zit sindsdien vast.
Volgens zijn advocaat is Ayyash een bekende Palestijnse journalist die jarenlang aandacht heeft gevraagd voor de inhumane omstandigheden in Gaza.
De IRK heeft alleen getoetst of aan de formele eisen voor overlevering is voldaan. Dit is volgens de rechtbank het geval. De Nederlandse rechter oordeelt niet over de vraag of Ayyash schuldig is; die vraag moet worden beantwoord in het lopende Oostenrijkse strafrechtelijk onderzoek.
