SP wil minimumloon van 18 euro en vermogensplafond van 50 miljoen

De SP wil het minimumloon verhogen naar 18 euro per uur. Momenteel is dat nog 14,40 euro per uur. Verder moeten alle uitkeringen meegroeien met het minimumloon en moet het minimumjeugdloon worden afgeschaft. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de partij, dat donderdag wordt gepresenteerd.

In het concept staan ook plannen om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken, het openbaar vervoer en de energievoorzieningen in handen van de overheid te brengen en er moeten 1 miljoen woningen bijkomen met een huur tot 800 euro. Sommige plannen zijn redelijk ver uitgewerkt, zoals het verhogen van het minimumloon. Het nationaliseren van de energievoorzieningen met publieke zeggenschap is een plan waarvan de uitwerking en gevolgen nog niet worden benoemd in het programma.

Om de plannen mogelijk te maken, wil de SP de rijkste mensen van Nederland meer gaan belasten. Zo moet er een vermogensplafond komen van 50 miljoen euro, al het geld daarboven moet worden gebruikt om beleid uit te voeren. Ook moet er een belasting van 5 procent komen op al het vermogen van mensen boven de 5 miljoen euro, als het aan de SP ligt

Bij de SP wordt Jimmy Dijk weer de lijsttrekker, hij was de afgelopen jaren fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden Bart van Kent en Michiel van Nispen stoppen na de verkiezingen. Van Kent zat acht jaar in de Tweede Kamer, Van Nispen elf jaar.