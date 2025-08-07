ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SP wil minimumloon van 18 euro en vermogensplafond van 50 miljoen

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 6:04
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 6:37
anp070825039 1
 De SP wil het minimumloon verhogen naar 18 euro per uur. Momenteel is dat nog 14,40 euro per uur. Verder moeten alle uitkeringen meegroeien met het minimumloon en moet het minimumjeugdloon worden afgeschaft. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de partij, dat donderdag wordt gepresenteerd.
In het concept staan ook plannen om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken, het openbaar vervoer en de energievoorzieningen in handen van de overheid te brengen en er moeten 1 miljoen woningen bijkomen met een huur tot 800 euro. Sommige plannen zijn redelijk ver uitgewerkt, zoals het verhogen van het minimumloon. Het nationaliseren van de energievoorzieningen met publieke zeggenschap is een plan waarvan de uitwerking en gevolgen nog niet worden benoemd in het programma.
Om de plannen mogelijk te maken, wil de SP de rijkste mensen van Nederland meer gaan belasten. Zo moet er een vermogensplafond komen van 50 miljoen euro, al het geld daarboven moet worden gebruikt om beleid uit te voeren. Ook moet er een belasting van 5 procent komen op al het vermogen van mensen boven de 5 miljoen euro, als het aan de SP ligt
Bij de SP wordt Jimmy Dijk weer de lijsttrekker, hij was de afgelopen jaren fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden Bart van Kent en Michiel van Nispen stoppen na de verkiezingen. Van Kent zat acht jaar in de Tweede Kamer, Van Nispen elf jaar.
Vorig artikel

Nederlandse deelname aan internationale vloot richting Gaza

Volgend artikel

Aardbeienoogst in 15 jaar verdubbeld door meer kasteelt

POPULAIR NIEUWS

anp 432130599

Zo laat je lelijke waterkringen uit je houten tafel of vloer verdwijnen

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew