Latenighttalkshow NPO start eerder 'omdat er genoeg gaande is'

HILVERSUM (ANP) - Bar Laat, de nieuwe latenighttalkshow op NPO 1, begint een week eerder dan gepland. De talkshow met presentatoren Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw en invaller Tim de Wit is vanaf 26 augustus te zien, meldt BNNVARA. Reden is dat "er genoeg gaande is in de wereld".

De presentatoren spreken in Bar Laat met "de hoofdrolspelers van vandaag en morgen uit de politiek, actualiteit, kunst, cultuur, muziek en sport". De show is van maandag tot en met donderdag om 22.15 uur te zien.

Eigenlijk zou Bar Laat pas op 2 september beginnen. Hilbrand en Pauw maakten hiervoor de talkshow Sophie & Jeroen.