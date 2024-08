Lammerts begint door positie met voorsprong aan medalseries kiten

MARSEILLE (ANP) - Kitesurfer Annelous Lammerts begint donderdag door haar plaats in het klassement met een voorsprong aan de halve finale van de medalseries. De 30-jarige debutante eindigde woensdag als vierde in de openingsserie en heeft zodoende aan één zege in de halve eindstrijd genoeg om door te dringen tot de finale.

De top tien van het klassement kwalificeerde zich voor de medalseries, waarbij de beste 2 meteen doorgaan naar de finale. De nummers 3 en 4 krijgen 2 punten (wins) mee naar de halve eindstrijd. De plaatsen 5 en 6 zijn goed voor 1 punt. De overige deelnemers beginnen op 0 punten. De winnaars van de twee halve finales zijn degenen die als eerste 3 punten (wins) hebben.

In de finale met 4 deelnemers wachten de nummers 1 en 2 van het klassement, de Amerikaanse Daniela Moroz en de Franse Lauriane Nolot. Moroz staat al op 2 punten, Nolot heeft 1 punt. Het goud is voor degene die als eerste 3 punten heeft.

Vlieger

Lammerts gaat onbevangen de beslissende wedstrijden in, gaf ze woensdag na afloop van de openingsserie aan. "Eigenlijk heb ik geen verwachtingen, dit was wat ik wilde. Iedereen in de top tien is supergoed. Ik ga alles geven en dan zien we wel waar we uitkomen."

Als de wind gunstig is, beginnen de halve finales van de vrouwen om 13.30 uur in Marseille, waar het olympisch zeiltoernooi wordt gehouden.

Bij het kitesurfen maakt de sporter gebruik van een vlieger. Onder de plank zit een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en hoge snelheden worden bereikt.