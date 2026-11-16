Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Le Pen: geen geld voor nieuwe financiële steun aan Oekraïne

Samenleving
door anp
anp161126166 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse presidentskandidate Marine Le ​Pen heeft voor het eerst overleg gehad met de Oekraïense ambassadeur in haar land. Ze herhaalde naderhand dat Frankrijk wat haar betreft maar beperkt in staat is om Oekraïne te blijven steunen. Ook gaat ze voor zover bekend niet in op een uitnodiging van president Volodymyr Zelensky om Oekraïne te bezoeken, al zei ze wel bereid te zijn hem in Brussel of Parijs te spreken.
Le Pen wees in een verklaring op de staat van de Franse overheidsfinanciën, die het verlenen van financiële hulp in de weg zou staan. Ze beloofde wel dat ze toezeggingen aan Oekraïne zal nakomen die haar land al heeft gedaan. Ook kan het land volgens haar blijven rekenen op Franse materiële, humanitaire en diplomatieke steun.
Het is niet ondenkbaar dat Le Pen de volgende president van Frankrijk wordt. Ze gaat aan kop in de peilingen voor de verkiezingen van volgend jaar. Le Pen heeft kritiek gekregen om eerdere banden van haar en haar partij met Rusland.
loading

POPULAIR NIEUWS

karikatuur_belg_duitser_nederlander

Zoveel betalen een Belg, een Duitser en jij per maand voor de zorgverzekering

Goudbruin gebakken plakjes champignon met tijm in een zwarte koekenpan.

Zo bak je champignons goudbruin in plaats van bleek en slap

shutterstock_2784660729

Leg je koffer niet op het hotelbed

shutterstock_2787960415

Wat is het verschil tussen pensioen en een lijfrente?

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading