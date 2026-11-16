Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TotalEnergies nieuwe sponsor Vollering bij wielerploeg FDJ United

Sport
door anp
anp161126168 1
Volg ons op Google Nieuws
JAUNAY MARIGNY (ANP) - Demi Vollering krijgt een nieuwe medehoofdsponsor bij haar Franse wielerploeg. De ploeg, die nu nog FDJ United-Suez heet, wordt vanaf 1 januari 2027 TotalEnergies-FDJ United. Dat heeft de ploeg van de Nederlandse wereldkampioene en tweevoudig Tour de France-winnares maandag bekendgemaakt.
Het Franse energiebedrijf TotalEnergies heeft zich voor vijf seizoenen aan de ploeg verbonden. In september stopte het bedrijf nog als hoofdsponsor van de Franse mannenploeg TotalEnergies. Met de samenwerking met de vrouwenploeg van FDJ United is volgens het Franse persbureau AFP een budget gemoeid van ruim 8 miljoen euro.
"Winnen is goed. Dat vasthouden is beter. We leggen de lat elk jaar een stukje hoger", zei teamdirecteur Stephen Delcourt tegen AFP. Volgens Delcourt kwam de samenwerking met TotalEnergies snel tot stand. Het bedrijf stelde in een persbericht verheugd te zijn de zichtbaarheid en groei van het vrouwenwielrennen op het hoogste niveau te bevorderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

karikatuur_belg_duitser_nederlander

Zoveel betalen een Belg, een Duitser en jij per maand voor de zorgverzekering

Goudbruin gebakken plakjes champignon met tijm in een zwarte koekenpan.

Zo bak je champignons goudbruin in plaats van bleek en slap

shutterstock_2784660729

Leg je koffer niet op het hotelbed

shutterstock_2787960415

Wat is het verschil tussen pensioen en een lijfrente?

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading