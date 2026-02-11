Le Pen hoort op 7 juli uitspraak in hoger beroep

PARIJS (ANP/AFP) - Een Franse rechtbank doet op 7 juli uitspraak in het hoger beroep van Marine Le Pen. De radicaal-rechtse politica is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld en mag daarom niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2027.

Le Pen werd in maart 2025 veroordeeld tot vier jaar huisarrest met een enkelband, waarvan twee voorwaardelijk, voor het illegaal doorsluizen van 1,4 miljoen euro naar haar partij Rassemblement National (RN). Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro en mag zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt.

De populaire politica is in beroep gegaan. Haar advocaten hebben de rechtbank om vrijspraak gevraagd. Aanklagers achten bewezen dat de door het Europees Parlement betaalde assistenten in werkelijkheid voor Le Pens partij werkten.

Het is niet duidelijk wie Le Pen vervangt als ze definitief wordt uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Mogelijk volgt rechterhand Jordan Bardella haar op als presidentskandidaat van RN. Le Pen was dat al drie keer.