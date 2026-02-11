Amsterdam pakt hoog ziekteverzuim onder ambtenaren aan

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam komt in actie om het hoge ziekteverzuim binnen de gemeente terug te dringen. Dat lag vorig jaar op 9,7 procent, fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,7 procent. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Hester van Buren hebben een plan van aanpak aan de gemeenteraad gestuurd.

In het plan staat dat er een intensieve begeleiding komt van zeventien directies waar meer dan 250 ambtenaren werken en het ziekteverzuim boven de 8 procent ligt, een "uitzonderlijk hoog" cijfer. Bij deze directies werkt 60 procent van het totale aantal gemeentemedewerkers; het verzuim maakt 70 procent uit van het totaal. Leidinggevenden krijgen meer training om verzuim te voorkomen en om mensen na ziekte weer sneller aan het werk te krijgen, in dezelfde functie of elders binnen de gemeente.

"Het doel is om het gemeentebrede verzuim terug te brengen naar het sectorgemiddelde van momenteel 6,7 procent", schrijven Halsema en Van Buren. Er liep al een traject voor afdelingen waar tussen de 6 en 8 procent van de ambtenaren ziek thuis zit. De intensieve aanpak moet ook inzicht opleveren over de oorzaken van het hoge ziekteverzuim.

Het college trekt er dit jaar 9 miljoen euro voor uit, daarna jaarlijks 8 miljoen tot 2030. Bij elkaar gaat het om een bedrag van 40 miljoen. De gemeente verwacht de investering binnen die vier jaar terug te verdienen. Minder ziekteverzuim leidt tot lagere loonkosten en minder uitgaven aan vervanging van zieken, schrijven Halsema en Van Buren.