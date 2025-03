Week van nationale rouw in Myanmar na aardbeving

MANDALAY (ANP/AFP) - De militaire machthebbers in Myanmar hebben een week van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de aardbeving in het Aziatische land. Die heeft aan zeker 1700 mensen het leven gekost. Tijdens de rouwperiode worden vlaggen halfstok gehangen.

In Myanmar neemt de kans dat overlevenden worden gevonden ondertussen steeds verder af. In de zwaar getroffen stad Mandalay slapen inwoners nog buiten. Ze doen dat in tenten of midden op de weg op een deken. Daarbij proberen ze zo ver mogelijk weg te blijven van gebouwen, uit angst dat die verder instorten.

Het ziekenhuis van Mandalay is ontruimd en honderden patiënten worden buiten behandeld op een parkeerplaats. Er worden maandag temperaturen verwacht van 40 graden en met zeiltjes wordt geprobeerd mensen enige beschutting te bieden. Elders in de stad zijn er wel weer tekenen van normale bedrijvigheid. Er is verkeer op straat en restaurants gaan weer open.