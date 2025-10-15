ECONOMIE
Tennisser De Jong strandt in eerste ronde ATP-toernooi Stockholm

Sport
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 16:48

STOCKHOLM (ANP) - Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Stockholm. De 25-jarige Noord-Hollander was niet opgewassen tegen de Hongaar Marton Fucsovics en verloor in twee sets: 1-6 2-6.
De Jong had een week eerder de derde ronde bereikt van het masterstoernooi van Shanghai, waarin hij verloor van Félix Auger-Aliassime uit Canada. Tegen Fucsovics kwam de Nederlandse nummer 82 van de wereldranglijst er in de eerste set niet aan te pas. Hij verloor meteen zijn opslagbeurt en deed dat die set nog twee keer. In de tweede set kwam De Jong eerst een break voor, maar leverde daarna twee keer zijn eigen opslagbeurt in. Fucsovics, de nummer 55 van de ATP-ranking, benutte op 5-2 zijn eerste matchpoint.
