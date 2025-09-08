ECONOMIE
Le Pen: Macron moet nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:26
PARIJS (ANP/AFP) - De radicaal-rechtse oppositiepolitica Marine Le Pen roept de Franse president Macron op om tussentijdse parlementsverkiezingen uit te schrijven nu de regering op omvallen staat. Voorafgaand aan een vertrouwensstemming over de positie van premier François Bayrou noemde ze nieuwe verkiezingen "geen optie, maar een plicht".
Volgens Le Pen zal de vertrouwensstemming "een einde maken aan de lijdensweg" van de huidige regering.
Bayrou wordt maandagavond naar verwachting door het parlement weggestuurd vanwege zijn impopulaire bezuinigingsplannen.
