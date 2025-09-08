Turkse oppositieleden blokkeren politie bij ingang kantoor

ISTANBUL (ANP/RTR) - Turkse oppositieleden hebben maandag geprobeerd te voorkomen dat een hoge functionaris die vorige week door een rechtbank uit zijn functie werd ontheven, werd vervangen. Op beelden is te zien dat oppositieleden tafels en stoelen bij de ingang van een kantoor in het hoofdkwartier van de partij in Istanbul stapelden om de politie te blokkeren.

Een rechtbank in Istanbul oordeelde vorige week dat het provinciehoofd van CHP (Republikeinse Volkspartij), Özgur Çelik, moest worden ontslagen om vermeende onregelmatigheden. De rechtbank bepaalde ook dat Gursel Tekin, een voormalig vicevoorzitter van de CHP, hem tijdelijk zou vervangen. De CHP verwierp de uitspraak en zei dat Tekin uit de partij was gezet. Ze beloofden Celiks functie aan niemand af te staan.

Tekin arriveerde maandag alsnog bij het hoofdkantoor om zijn functie in te nemen. Hij betrad het gebouw onder politiebegeleiding.

Sinds maart doet de Turkse regering regelmatig onderzoek naar functionarissen van de CHP.