Vijf jaar cel en tbs voor verkrachting en bedreigen ex-partners

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft Govinda B. (34) veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het bedreigen en mishandelen van vijf vrouwen met wie hij een relatie had. Dat gebeurde vanaf 2022 tot zijn aanhouding in oktober 2024. Volgens de rechtbank heeft de man uit Delft meermalen de vrouwen gedreigd te zullen verkrachten. Ook maakte hij seksvideo's en verspreidde hij die. In een aantal gevallen waren de slachtoffers buiten bewustzijn.

De verdachte is eerder veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodsteken van zijn toenmalige vriendin, Melissa, in 2014. Ook was hij te zien in het programma 'Jojanneke uit de prostitutie'. Hierin vertelde hij onder een pseudoniem hoe hij minderjarige meisjes ronselde. Deskundigen hebben bij B. een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld; ook is hij laagbegaafd. De reclassering schatte het gevaar op herhaling en geweld hoog in.

B. zou in relaties bezitterig zijn en seks hebben afgedwongen.