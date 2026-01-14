Duitse landbouwminister wil afschieten wolf makkelijker maken

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland overweegt het makkelijker te maken om wolven af te schieten. Daarover wordt woensdag in de Bondsdag gedebatteerd. Op tafel ligt een voorstel voor een wetswijziging voor zowel het jachtbeleid als het beleid rond natuur- en populatiebehoud.

Minister van Landbouw Alois Rainer zei woensdagochtend tegen de publieke omroep ARD dat in Duitsland meer dan tweehonderd wolvenroedels leven. Volgens omroep DW gaat het om circa 1600 wolven. "In termen van leefgebied hebben we meer wolven dan in Rusland", aldus Rainer. De minister vindt dat er moet worden ingegrepen, al is er "geen intentie om de wolf uit te roeien".

De wolf is in Duitsland, net als in Nederland, een beschermde diersoort. Met name in het oosten en het noorden van het land komen de roedels voor. De dieren verwondden of doodden volgens Berlijn in 2024 circa 4300 veedieren, bij zo'n 1100 aanvallen. Het land gaf in dat jaar 23,4 miljoen euro uit aan preventiemaatregelen, en nog eens 780.000 euro aan compensatie voor veehouders.