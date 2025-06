Leerling opgepakt voor doodsteken onderwijsassistent in Frankrijk

NOGENT (ANP/AFP) - Een 31-jarige onderwijsassistente is in de Oost-Franse plaats Nogent doodgestoken, meldt een bron bij het onderzoek aan persbureau AFP. De vrouw was bezig met een tassencontrole buiten de school, een leerling zit vast.

In Frankrijk zijn de voorbije jaren meerdere mensen aangevallen door leerlingen van scholen. Het gaat zowel om leerlingen als medewerkers. In maart kondigde de politie daarom aan tassen te gaan controleren op messen en andere wapens. Eind april meldde het ministerie van Onderwijs dat bij 958 willekeurige controles op scholen 94 messen in beslag genomen waren.