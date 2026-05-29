Ook Zelensky beschuldigt Rusland van drone-incident Roemenië

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 13:50
KYIV (ANP) - Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky houdt Rusland verantwoordelijk voor een incident waarbij een drone een wooncomplex raakte in Roemenië. Hij verweet Rusland in een bericht op X een "cynische aanval" te hebben uitgevoerd op civiele infrastructuur in een Oekraïense regio die grenst aan het buurland. Daarbij zou een drone een "normaal woongebouw" aan de Roemeense kant van de grens hebben geraakt.
Zelensky zei bereid te zijn om Roemenië te helpen en sprak de hoop uit dat de gewonden snel herstellen. Roemenië stelde ook dat Rusland achter het incident zit en reageerde woedend. Het land ontbood de Russische ambassadeur en stelde diplomatieke maatregelen in het vooruitzicht.
Het incident in Roemenië staat niet op zichzelf. Het komt vaker voor dat drones van de strijdende partijen terechtkomen in EU-landen. Zo vlogen dit jaar herhaaldelijk Oekraïense drones het luchtruim binnen van de Baltische staten. Drones kunnen van koers raken als hun signalen worden verstoord.
