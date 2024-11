Leerlingen van buitenlandse komaf steeds vaker naar havo of vwo

DEN HAAG (ANP) - Leerlingen in het basisonderwijs van wie beide ouders in het buitenland zijn geboren, de zogenoemde tweede generatie, krijgen vaker dan voorheen een havo- of vwo-advies. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In het schooljaar 2022/2023 gold dat voor 49 procent van die leerlingen, tegen 38 procent in het schooljaar 2011/2012. Ook leerlingen die in het buitenland zijn geboren, migranten, krijgen vaker dit schooladvies, aldus het CBS.

Van alle leerlingen in groep 8 kreeg 57 procent in het schooljaar 2022/2023 een havo of vwo-advies.