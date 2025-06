Leger Israël haalt twee overleden gijzelaars terug uit Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft de lichamen van twee overleden gijzelaars teruggehaald uit de Gazastrook. Premier Benjamin Netanyahu heeft bekendgemaakt dat het gaat om een Israëlisch-Amerikaans echtpaar dat bij de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 werd gedood.

Hun lichamen werden gevonden in Khan Younis en zijn nu terug in Israël. Bij de aanval op Israël vielen ongeveer 1200 doden en werden 251 mensen ontvoerd. Er zitten nu nog 56 gijzelaars vast in de Gazastrook. Israël denkt dat iets minder dan de helft van hen nog in leven is.