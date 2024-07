Leger Israël: meerdere Hezbollah-doelwitten aangevallen in Libanon

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-doelwitten in Libanon, heeft het Israëlische leger zondag bekendgemaakt. De luchtaanvallen volgden nadat een raketaanval op een voetbalveldje in Majdal Shams, in het door Israël bezette en geannexeerde deel van de Golanhoogten, zaterdag aan zeker twaalf mensen het leven kostte. Volgens Israël vuurde Hezbollah die raket af.

"Vannacht heeft de Israëlische luchtmacht een reeks terreurdoelen van Hezbollah aangevallen, zowel diep op Libanees grondgebied als in Zuid-Libanon, waaronder wapenopslagplaatsen en terroristische infrastructuur in de gebieden Chabriha, Borj El Chmali, en Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam en Tayr Harfa", aldus het Israëlische leger.