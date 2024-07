Kansen op eerste plak met mountainbikester Pieterse en zwemmers

PARIJS (ANP) - Met mountainbikester Puck Pieterse en zwemmers Arno Kamminga en Caspar Corbeau heeft Nederland zondag opnieuw kansen op de eerste medaille van de Olympische Spelen van Parijs. Pieterse komt vanaf 14.00 uur in actie, de zeldzame zwemfinale van Kamminga en Corbeau is rond 21.45 uur. Het is 124 jaar geleden dat twee Nederlandse zwemmers samen in een olympische finale stonden.

Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving doen op het onderdeel street een gooi naar de medailles. De voorrondes zijn vanaf 12.00 uur, de finale begint om 17.00 uur.

In de ochtend maakt beachvolleyballer Steven van de Velde voor het eerst zijn opwachting, aan de zijde van Matthew Immers. Van de Velde werd door het NOC*NSF buiten het olympisch dorp geplaatst en praat ook niet met de pers, door de ophef die is ontstaan over zijn deelname. De sporter van TeamNL werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel om seks met een 12-jarige in 2014.