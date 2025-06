Leger Israël ontkent schieten op burgers bij hulpcentra Gaza

TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische leger verklaart dat het "niet op burgers heeft geschoten" in of rond een door de VS gesteund hulpcentrum in Zuid-Gaza. Eerder zondag meldden Palestijnse hulpdiensten dat het leger het vuur had geopend op een menigte Palestijnen bij een hulpdistributiepunt van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in de stad Rafah in Gaza. Daarbij zouden 31 doden en meer dan honderd gewonden zijn gevallen.

"In de afgelopen uren zijn er valse berichten verspreid, waaronder ernstige beschuldigingen dat het Israëlische leger (IDF) heeft geschoten op inwoners van Gaza in het gebied van de humanitaire hulpdistributielocatie in de Gazastrook", aldus het leger in een verklaring. "De bevindingen van een eerste onderzoek wijzen erop dat het Israëlische leger niet op burgers heeft geschoten toen het zich in de buurt van of op de humanitaire hulpdistributielocatie bevond en dat de berichten hierover onjuist zijn."