GÖTZIS (ANP) - Sofie Dokter is bij de meerkamp in Götzis in Oostenrijk als tweede geëindigd. De 22-jarige Nederlandse noteerde op vijf van de zeven onderdelen een persoonlijk record en kwam uit op 6576 punten. Daarmee voldeed ze ook aan de WK-limiet. De WK zijn in september in Tokio.

De Amerikaanse Anna Hall won met 7032 punten.

Anouk Vetter won de prestigieuze meerkamp van Götzis (Hypomeeting) in 2022 en 2024, met respectievelijk 6693 en 6642 punten.