Bonden lijken niet onder de indruk van reactie NS op ultimatums

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en VVMC lijken niet onder de indruk van de reactie van NS op de door hen gestelde ultimatums. In principe heeft het spoorbedrijf nog even tijd om daarop te reageren, maar de brief van NS was "weinig hoopgevend", aldus VVMC-voorzitter Wim Eilert.

Blijft een voor de bonden bevredigende reactie uit, dan volgt vrijdag mogelijk al de eerste staking op het spoor. De deadline voor het ultimatum van FNV staat op dinsdagmiddag 17.00 uur. VVMC wil voor maandag 16.00 uur een reactie van NS hebben ontvangen.

Eilert geeft aan dat de bonden maandagmiddag samenkomen met NS voor een veiligheidsoverleg. Daarin worden voorwaarden besproken om de staking in goede banen te leiden. FNV-bestuurder Henri Janssen meldde eerder op zondag ook al door NS te zijn uitgenodigd voor dit overleg.

Acties

"NS geeft in eigen woorden aan dat een ultimatum niet nodig is en op ieder moment bereid is het overleg voort te zetten", meldt Janssen nu. "Onze leden geven duidelijk aan dat die kans nu gepasseerd is." Ruim 90 procent van de leden van FNV stemde eerder voor acties bij NS.

Bij het voorbereiden van de acties trekken FNV en VVMC ook op met CNV. De eerste staking moet plaatsvinden in de regio Midden. De tweede staking zou op 10 juni zijn in de regio West, de derde op 12 juni in de regio's Noord-West en Oost en de vierde op 16 juni in de regio's Noord en Zuid. Mocht NS dan nog steeds niet instemmen met de eisen, dan volgt op dinsdag 17 juni waarschijnlijk een landelijke stakingsdag.