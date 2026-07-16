Leger VS meldt voltooiing van laatste reeks aanvallen op Iran

WASHINGTON (ANP) - Het centrale commando van het Amerikaanse leger, CENTCOM, meldt dat het leger de laatste reeks aanvallen op Iran heeft voltooid. De aanvallen werden uitgevoerd in opdracht van president Donald Trump.

"Amerikaanse strijdkrachten hebben Iraanse commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en dronecapaciteiten en kustbewakingsinstallaties aangevallen", aldus een verklaring. Daarin werd ook vermeld dat doelen in Bandar Abbas, aan de Straat van Hormuz, zijn geraakt. Daar bevinden zich de grootste haven van Iran en belangrijke faciliteiten van de marine en de Revolutionaire Garde.

Op verschillende plekken in het land werden volgens Iraanse staatsmedia donderdagochtend vroeg explosies gehoord. In het zuiden was dat het geval in onder meer Sirik, Bandar Abbas en Qishm.

Ook elders in Iran werden doelwitten bestookt. Zo trad volgens het Iraanse persbureau Mehr in hoofdstad Teheran het luchtafweersysteem in werking. En in de westelijke stad Ahvaz zou in de buurt van een ziekenhuis een projectiel zijn ingeslagen, meldden CNN en Al Jazeera.