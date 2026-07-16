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NYT beschermt journalisten die over Air Force One schreven

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 4:25
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse krant The New York Times heeft een rechter verzocht om dagvaardingen van drie van zijn journalisten te blokkeren. De dagvaardingen hadden betrekking op hun berichtgeving over veiligheidskwesties rond een door Qatar aan president Donald Trump geschonken vliegtuig. Dat toestel moet het nieuwe presidentiële vliegtuig Air Force One worden.
"Deze dagvaardingen zijn te kwader trouw uitgevaardigd om The Times te straffen voor zijn berichtgeving", aldus advocaat David McCraw in een verklaring. "Wij stappen naar de rechter om de rechten van onze journalisten te verdedigen: het recht om vrij verslag te doen over de regering en het publiek te voorzien van verhalen die ertoe doen."
De gedagvaarde journalisten schreven dat Trump de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen verliet met de oude Air Force One. Het nieuwe, door Qatar geschonken toestel zou veiligheidsvoorzieningen als raketafweer missen. Trump was wel met het nieuwe toestel naar Ankara gevlogen.
Nog voor publicatie had de FBI gevraagd om het artikel in te houden, maar The New York Times weigerde dit. Daarop dagvaardde de Amerikaanse regering de journalisten om voor een jury te verschijnen.
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