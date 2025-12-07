Legerchef Israël: terugtrekkingslijn in Gaza is 'nieuwe grens'

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische legerchef Eyal Zamir heeft gezegd dat de demarcatielijn waarachter Israëlische troepen zich in Gaza hebben teruggetrokken een "nieuwe grens" is. Dat zei Zamir tegen Israëlische reservisten in de Palestijnse Gazastrook, aldus een militaire verklaring.

"We hebben operationele controle over grote delen van de Gazastrook en we zullen op die verdedigingslinies blijven", zei Zamir onder meer. "De Gele Lijn is een nieuwe grenslijn, die dient als een vooruitgeschoven verdedigingslinie voor onze gemeenschappen en een lijn voor operationele activiteiten."

In het kader van het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in Gaza hebben de Israëlische troepen zich teruggetrokken tot posities achter de zogenoemde Gele Lijn. De Gele Lijn is geen internationaal erkende permanente grens.