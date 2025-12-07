ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Legerchef Israël: terugtrekkingslijn in Gaza is 'nieuwe grens'

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 18:48
anp071225106 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische legerchef Eyal Zamir heeft gezegd dat de demarcatielijn waarachter Israëlische troepen zich in Gaza hebben teruggetrokken een "nieuwe grens" is. Dat zei Zamir tegen Israëlische reservisten in de Palestijnse Gazastrook, aldus een militaire verklaring.
"We hebben operationele controle over grote delen van de Gazastrook en we zullen op die verdedigingslinies blijven", zei Zamir onder meer. "De Gele Lijn is een nieuwe grenslijn, die dient als een vooruitgeschoven verdedigingslinie voor onze gemeenschappen en een lijn voor operationele activiteiten."
In het kader van het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas in Gaza hebben de Israëlische troepen zich teruggetrokken tot posities achter de zogenoemde Gele Lijn. De Gele Lijn is geen internationaal erkende permanente grens.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading