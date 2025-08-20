ECONOMIE
Legerchefs NAVO hadden 'goed, openhartig gesprek' over Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 18:18
anp200825159 1
BRUSSEL (ANP) - De legerleiders van de NAVO-landen hebben een "goed, openhartig gesprek" gehad over de situatie in Oekraïne en de vredesbesprekingen met Rusland. Dat meldt de voorzitter van het overleg admiraal Giuseppe Cavo Dragone op X. Hij laat zich niet uit over concrete uitkomsten van de videovergadering, maar benadrukt dat de eenheid van het bondgenootschap "echt voelbaar" was tijdens het gesprek.
De hoogste commandant van de NAVO, de Amerikaan Alexus Grynkewich, heeft ook voor het eerst de verzamelde legerchefs toegesproken. Grynkewich was afgelopen vrijdag ook aanwezig bij de top in Alaska tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Grynkewich heeft de legerleiders bijgepraat over de ontwikkelingen en het "huidige veiligheidsklimaat", meldde Dragone eerder al.
Volgens de voorzitter hebben de aanwezigen bij het gesprek hun steun voor Oekraïne nog eens bevestigd en blijft het de prioriteit om een "rechtvaardige, geloofwaardige en duurzame vrede" te bereiken.
