Nederlands bedrijf Mammoet noemt vervoeren Zweedse kerk bijzonder

KIRUNA (ANP) - Het Nederlandse transportbedrijf Mammoet kijkt terug op een bijzondere klus na het vervoeren van een historische kerk in Zweden. In de noordelijk gelegen stad Kiruna verplaatste het in zware objecten gespecialiseerde bedrijf het gehele houten bouwwerk over een afstand van 5 kilometer. "Het is een heel bijzonder gebouw en inwoners van de stad hebben er een emotionele band mee", zegt een woordvoerder van Mammoet telefonisch vanuit Kiruna.

Volgens de zegsman liepen veel inwoners van Kiruna ook mee met de kerk, die 672 ton weegt en met een snelheid van een halve kilometer per uur op speciale trailers werd vervoerd. "Dat maakt het toch wel heel bijzonder. Maar het gewicht en de grootte van de kerk is niet per se iets waar wij van schrikken", aldus de woordvoerder. "Het enige stukje waar we moesten stoppen, was toen de koning van Zweden kwam inspecteren en we hem uitleg hebben gegeven."