Legerleider Iran in VS aangeklaagd om moordplan activist Alinejad

NEW YORK (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben vier Iraniërs, onder wie een brigadegeneraal van de Iraanse Revolutionaire Garde, aangeklaagd voor een plan om journaliste en activiste Masih Alinejad in juli 2022 te vermoorden. Voor het moordcomplot zijn eerder al de vermoedelijke huurmoordenaars opgepakt, die horen bij een Oost-Europese criminele organisatie met banden met Iran.

In totaal zijn nu acht mensen aangeklaagd, van wie drie in Amerikaanse hechtenis zitten. Een van de huurmoordenaars werd opgepakt toen hij met een geweer bij het huis van Alinejad liep in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn.

De Amerikaanse justitie zegt met de nieuwe aanklachten zich te richten op de bedenkers van het moordplan. Het gaat om brigadegeneraal Ruhollah Bazghandi, die eerder een contraspionagedienst van de Revolutionaire Garde leidde. Bazghandi zou volgens de VS onder meer betrokken zijn geweest bij de detentie van buitenlandse gevangenen in Iran en bij andere moordplannen op journalisten en Israëliërs.