Regering VS stopt met 'vijfdingenmail' van Musk voor ambtenaren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heeft officieel een einde gemaakt aan de 'vijfdingenmail', een programma dat door Elon Musk was ingesteld. Hij had in zijn tijd als overheidsadviseur bedacht dat alle ambtenaren iedere week een mail moesten sturen met vijf dingen die ze in de afgelopen week hadden bereikt. Volgens Musk zouden werknemers die dat niet konden, ontslagen moeten worden.

"Wij geloven dat leidinggevenden ervoor verantwoordelijk zijn om op de hoogte te zijn van waar hun teamleden aan werken en dat ze daar genoeg bestaande middelen voor hebben", staat in een verklaring van het overheidskantoor voor personeelszaken. De wekelijkse mails worden dus nergens meer gebruikt of opgeslagen.

De vijfdingenmails waren op veel ministeries en departementen al een stille dood gestorven, maar nu maakt het programma officieel geen deel meer uit van het overheidsbeleid.

Musk was aangesteld door president Donald Trump als adviseur om te bezuinigen en de overheid te laten inkrimpen.