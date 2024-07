Leider Democraten in Senaat: Biden zet landsbelang op 1

WASHINGTON (ANP) - Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, noemt president Joe Biden een man die het landsbelang boven zijn eigenbelang stelt. Dat zegt hij op X kort na de bekendmaking van Biden dat hij zich niet kandidaat stelt voor een tweede presidentstermijn.

"Joe Biden is niet alleen een geweldige president en een geweldige leider op het gebied van wetgeving geweest, hij is ook een geweldig mens. Zijn beslissing was natuurlijk niet gemakkelijk, maar hij heeft opnieuw zijn land, zijn partij en onze toekomst op de eerste plaats gezet. Joe, vandaag laat je zien dat je een echte patriot en groot Amerikaan bent", aldus Schumer.