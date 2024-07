Bron: Biden is snel van gedachten veranderd

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Joe Biden was zaterdagavond nog van plan om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen in november. Zijn besluit om plaats te maken zou zondagmiddag aan zijn personeel zijn medegedeeld, kort voordat hij een verklaring naar buiten bracht. Dat meldt een anonieme bron die bekend is met de zaak aan persbureau Reuters.

"Gisteravond was de boodschap nog: ga door met alles, op volle kracht vooruit", aldus de bron tegen Reuters. "Vandaag om 13.45 uur (lokale tijd) vertelde de president dat hij van gedachten was veranderd".