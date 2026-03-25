Linkse partijen willen dat olieconcerns betalen voor energiesteun

DEN HAAG (ANP) - De linkse oppositiepartijen SP en Partij voor de Dieren willen net als GroenLinks-PvdA dat oliebedrijven iets inleveren van de overwinsten die zij behalen door de hoge prijzen van olie en gas. Dat geld moet worden gebruikt om huishoudens te compenseren voor de sterk gestegen prijzen aan de pomp.

SP-leider Jimmy Dijk noemde grote energiebedrijven in een Kamerdebat over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten "crisisprofiteurs". Hij pleit voor een groot steunpakket om mensen te compenseren voor de hoge inflatie die volgens kenners in het verschiet ligt. De rekening moet wat de SP betreft bij de energiebranche worden gelegd.

Dijk wil de prijzen aan de pomp drukken door de accijnzen te verlagen. Daarnaast spreekt hij zich uit voor het voorstel van GroenLinks-PvdA om naar Belgisch model maximumprijzen in te voeren voor brandstoffen. De SP heeft daar haast mee: "Waar wacht dit kabinet nog op", vroeg Dijk herhaaldelijk.

Overige partijen

Ook Christine Teunissen van de PvdD vindt dat oliebedrijven moeten worden aangeslagen voor de kosten die de overheid maakt voor steun aan huishoudens. Haar partij dringt daarnaast sterk aan op meer maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

DENK-Kamerlid Ismail el Abassi maant het kabinet eveneens tot spoed, zonder te zeggen welke maatregelen zijn partij wel en niet steunt. Dat het kabinet de situatie "monitort", vindt hij onvoldoende. "Mensen kunnen hun boodschappen niet monitoren, die moeten ze gewoon betalen."

Volt oppert een sociaal tarief voor energie voor kwetsbare groepen. "Een soort automatisch prijsplafond voor mensen die minder dan 130 procent van het sociaal minimum verdienen," legde Laurens Dassen uit. Ook stelt hij voor de inkomstenbelasting voor middeninkomens te verlagen.